بعد الإسكندرية والمنوفية.. القاهرة تكشف موقف تعطيل الدراسة بسبب الأمطار

تصل إلى القاهرة.. "التنبؤ بالفيضان" ينشر خريطة أمطار الأحد والاثنين

كتب- محمد نصار:

نفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، تعطيل الدراسة في العاصمة غدا الأحد بسبب أحوال الطقس السيئ.

وقالت المديرية، في بيان، قبل لحظات، إنه لم يتم تعليق الدراسة حتى الآن بمدارس القاهرة.

وقرر اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، تعطيل الدراسة بالمدارس غدًا الأحد بسبب الأحوال الجوية.

كما قرر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة غدا بسبب سوء الأحوال الجوية.​