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فيديو- جهود شفط تجمعات مياه الأمطار من شوارع الإسكندرية

04:32 م السبت 20 نوفمبر 2021
فيديو- جهود شفط تجمعات مياه الأمطار من شوارع الإسكندرية

الطقس السيئ

كتب- محمد نصار:

نشر عمرو خطاب، ‏المتحدث باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فيديو عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، لجهود رفع مياه الأمطار من شوارع الإسكندرية.

وعلق خطاب، على الفيديو، قائلا: الإسكندرية الآن بعد ليلة طويلة من الأمطار الشديدة المتواصلة، والحمد لله لا يوجد أي إعاقات مرورية بسبب تجمعات مياه الأمطار.

وتتعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ الذي يصاحبه هطول الأمطار على عدة محافظات وخاصة السواحل الشمالية وشمال الدلتا.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من استمرار تكاثر السحب المنخفضة الرعدية والتي تتقدم إلى القاهرة والوجه البحري بمرور الوقت.​

شفط تجمعات مياه الأمطار الإسكندرية أمطار الطقس

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