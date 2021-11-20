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بسبب عاصفة ترابية.. إلغاء مؤتمر رئيس الوزراء بأكتوبر الجديدة

04:20 م السبت 20 نوفمبر 2021
بسبب عاصفة ترابية.. إلغاء مؤتمر رئيس الوزراء بأكتوبر الجديدة

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

كتب- محمد عبدالناصر:

تسببت عاصفة ترابية بمدينة أكتوبر الجديدة في إلغاء مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، وياسين منصور رئيس شركة بالم هيلز.

وكان من المقرر أن يتناول المؤتمر الصحفي أخر التطورات في مشروع باديا الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة. بالم هيلز.

وتتعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ الذي يصاحبه هطول الأمطار على عدة محافظات وخاصة السواحل الشمالية وشمال الدلتا.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من استمرار تكاثر السحب المنخفضة الرعدية والتي تتقدم إلى القاهرة والوجه البحري بمرور الوقت.​​

مصطفى مدبولي عاصفة ترابية عاصم الجزار مجلس الوزراء الطقس

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