أمطار الجيزة.. صور ترصد هطول الأمطار على شوارع المهندسين

كتب- محمد نصار:

تصوير- محمود بكار:

شهدت منطقة المهندسين بمحافظة الجيزة، قبل قليل، سقوط أمطار متوسطة الشدة.

ورصدت عدسة مصراوي هطول وتأثير الأمطار التي شهدتها منطقة المهندسين بالجيزة اليوم السبت.

وتتعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ الذي يصاحبه هطول الأمطار على عدة محافظات وخاصة السواحل الشمالية وشمال الدلتا.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من استمرار تكاثر السحب المنخفضة الرعدية والتي تتقدم إلى القاهرة والوجه البحري بمرور الوقت.

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