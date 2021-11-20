مياه القاهرة تعلن خطة مواجهة الأمطار.. وتؤكد: مستعدون لدعم الشركات الأخرى

كتب- محمد عبدالناصر:

أجرى المهندس مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، جولة تفقدية لمواقع تمركز سيارات شفاطات المياه التابعة للشركة استعدادا لسقوط الأمطار وفق الخطة التي تم إعدادها مسبقا بالمناطق والمحاور الرئيسية والمناطق الأكثر انحدارا وعرضة لتجمع مياه الأمطار بها في ظل استعدادات شركة مياه الشرب بالقاهرة للتصدي للتقلبات الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة التي نوهت عنها الأرصاد الجوية.

وقال الشيمي، إن معدات الشركة بأطقم الصيانة والسائقين والفنيين جاهزة لدعم الشركات الأخرى التي تتعرض لأمطار كثيفة خلال فترة التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد حاليا، مؤكدا على أن هناك تواصلا مستمرا مع غرفة العمليات بالشركة القابضة ومحافظة القاهرة.

وأكد على أنه قد تم وضع خطة مسبقا لمواجهة أي أزمات تنتج عن تراكم مياه الأمطار وأن شركة مياه الشرب بالقاهرة أعدت اسطولا كاملا من سيارات شفط ورفع المياه والشركة بالتعاون مع الأجهزة المعنية وشركة الصرف الصحي للقاهرة ومحافظة القاهرة على اتصال دائم من خلال غرفة عمليات الخط الساخن لمياه الشرب 125 لاستقبال أي بلاغات من غرفة عمليات محافظة القاهرة والإدارة العامة لمرور القاهرة والتحرك السريع تجاه أي موقع تحدث به أية أزمات تتعلق بتراكم مياه الأمطار بالطرق أو الأنفاق وذلك للعمل على رفع المياه المتراكمة في زمن قياسي، وتيسير حركة المارة والمركبات.​