تحديث حالة الطقس.. سحب ممطرة ورعدية الآن على هذه المناطق

كتب- محمد نصار:



أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة إلى القاهرة الكبرى والدلتا والوجه البحري والسواحل الشمالية ومناطق من شمال الصعيد.

وقالت الأرصاد، في بيان، قبل قليل، إنه يصاحب هذه السحب سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية على بعض المناطق.

وتتعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ الذي يصاحبه هطول الأمطار على عدة محافظات وخاصة السواحل الشمالية وشمال الدلتا.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من استمرار تكاثر السحب المنخفضة الرعدية والتي تتقدم إلى القاهرة والوجه البحري بمرور الوقت.