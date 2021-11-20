Masrawy logo white

تحديث حالة الطقس.. سحب ممطرة ورعدية الآن على هذه المناطق

04:00 م السبت 20 نوفمبر 2021
تحديث حالة الطقس.. سحب ممطرة ورعدية الآن على هذه المناطق

أرشيفية

كتب- محمد نصار:


أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة إلى القاهرة الكبرى والدلتا والوجه البحري والسواحل الشمالية ومناطق من شمال الصعيد.

وقالت الأرصاد، في بيان، قبل قليل، إنه يصاحب هذه السحب سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية على بعض المناطق.

وتتعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ الذي يصاحبه هطول الأمطار على عدة محافظات وخاصة السواحل الشمالية وشمال الدلتا.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من استمرار تكاثر السحب المنخفضة الرعدية والتي تتقدم إلى القاهرة والوجه البحري بمرور الوقت.

0

الطقس سحب ممطرة سحب رعدية الهيئة العامة للأرصاد الجوية أمطار

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
911

إصابات اليوم

73

وفيات اليوم

419

متعافون اليوم

347719

إجمالي الإصابات

19780

إجمالي الوفيات

289952

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا