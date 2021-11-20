الصحة: ندرس تخفيض سن التطعيم لكورونا إلى 12 عاما

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تدرس تخفيض سن التطعيم بلقاح كورونا إلى 12عاما.

وأضاف عبدالغفار في تصريحات للصحفيين، أنه حاليا يتم التطعيم حتى سن 15 عاما.

جدير بالذكر أنه تم تطعيم أكثر من 3 ملايين بالجهاز الإدارى للدولة، و أكثر من 1.2 مليون من العالمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الأساسي، وأيضا أكثر من مليوني شخص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ليصل إجمالي من تم تطعيمهم بالجهاز الإداري للدولة، وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي أكثر من 6 ملايين.