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الإثنين.. الجامعة الأمريكية بالقاهرة تناقش الأزمات اللبنانية والسورية

02:55 م السبت 20 نوفمبر 2021
الإثنين.. الجامعة الأمريكية بالقاهرة تناقش الأزمات اللبنانية والسورية

الجامعة الأمريكية

كتب- يوسف عفيفي:

تعقد كلية الشئون الدولية والسياسة العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، محاضرة عبر الانترنت بعنوان الأزمات السورية واللبنانية في المرآة" كجزء من سلسلة محاضرات حوار التحرير عبر الإنترنت".

وبحسب بيان اليوم، تتناول المحاضرة الأزمات السورية واللبنانية والتحديات التي تواجه نهضتهم أو مدى ارتباط بعضهما ببعض، وذلك يوم الإثنين الموافق 22 نوفمبر2021، من الساعة 6:00 إلى 7:45 مساء، وتقام الجلسة عبر تطبيق زووم.

ويتحدث في المحاضرة سمير عيطة رئيس دائرة الاقتصاديين العرب ورئيس التحرير السابق لجريدة لوموند ديبلوماتيك النسخة العربية، ورمزي عزالدين رمزي، سفير مصري والمساعد السابق للأمين العام للأمم المتحدة ونائب المبعوث الخاص لسوريا، وناصيف حتى دبلوماسي لبناني ووزير خارجية لبنان الأسبق، ويدير الحوار الدكتور نبيل فهمي، العميد المؤسس لكلية الشؤون الدولية والسياسة العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ووزير خارجية مصر الأسبق.

تقام الجلسة عبر تطبيق زووم خلال هذا الرابط.أضغط هنا

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الجامعة الأمريكية الأزمات اللبنانية والسورية كلية الشئون الدولية والسياسة العامة

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