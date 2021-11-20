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غدا.. إقامة عزاء والد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين بمسجد الشرطة

02:52 م السبت 20 نوفمبر 2021
غدا.. إقامة عزاء والد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين بمسجد الشرطة

عماد الدين حسين

كتب- مينا غالي:

أعلن الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ، أن عزاء والده حسن عراقي، الذي توفى الثلاثاء الماضي في محافظة أسيوط، سيكون غدا الأحد بعد صلاة المغرب بالقاعة المفتوحة بمسجد الشرطة بشارع صلاح سالم.

كان أعلن حسين، عن وفاة والده صباح الثلاثاء الماضي.

وقال عبر صفحته على موقع فيسبوك: إنا لله وإنا اليه راجعون.. أبي حسن أحمد محمد عراقي في ذمة الله.. اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك.. وداعا يا أبويا يا أغلى ويا أحب الناس.

عماد الدين حسين مسجد الشرطة عزاء والد عماد الدين حسين جريدة الشروق مجلس الشيوخ

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