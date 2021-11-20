لمواجهة الأمطار.. تفعيل خطط الطوارئ بالمطارات

كتب- محمد عبيد:

وجه المهندس محمد سعيد محروس، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، رؤساء الشركات التابعة بضرورة تفعيل خطط الطوارئ وسيناريوهات التعامل مع التقلبات الجوية وموجات الطقس السيئ.

كما طالبهم بالعمل على مراجعة وصيانة كافة المرافق وتوفير الأجهزة والمعدات اللازمة بجميع المطارات ومقار العمل، وذلك تزامنا مع حلول فصل الشتاء والاستعداد لأي تقلبات جوية محتملة، وبما يضمن انتظام الحركة الجوية ومعدلات التشغيل الطبيعية بالمطارات المصرية ومقار العمل، والتخفيف من آثار ومخاطر تلك التقلبات بقدر المستطاع، من خلال الخطط والسيناريوهات المعدة مسبقا لهذا الغرض.

وفي ذات السياق أوضح مجدي إسحاق عازر، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي تجهيز أطقم المعدات والسيارات المجهزة بطلمبات الشفط والفناطيس ومعدات الكنس ولوادر وغيرها، مع صيانة مرافق صرف الأمطار وتجهيز فرق العمل اللازمة من الأفراد الفنيين لهذا الغرض استعدادا لموسم سقوط الأمطار والتعامل مع أي تجمعات محتملة للمياه .

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