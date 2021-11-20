Masrawy logo white

شقق الإسكان.. بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات "سكن مصر" بالتجمع 5 ديسمبر

10:20 ص السبت 20 نوفمبر 2021
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة

كتب- محمد عبدالناصر:

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ يوم الأحد الموافق 5/12/2021، وحتى يوم الاثنين 10/1/2022، في تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع سكن مصر بمنطقة المحلية الثالثة بالتجمع الثالث لجميع المراحل، مسلسل رقم 8 بمدينة القاهرة الجديدة.

إجراءات إنهاء التعاقد

وأضاف الجزار، أنه على العملاء الفائزين بالوحدات التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر بعباس العقاد، لإنهاء إجراءات التعاقد، ثم التوجه بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بالتجمع الثالث، لتسجيل البيانات واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

القاهرة الجديدة

وأوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 1، يوم الأحد 5/12/2021، ووحدات العمارة رقم 2، يوم الاثنين 6/12/2021، ووحدات العمارة رقم 3، يوم الثلاثاء 7/12/2021، ووحدات العمارة رقم 4، يوم الأربعاء 8/12/2021، ووحدات العمارة رقم 5، يوم الخميس 9/12/2021، ووحدات العمارة رقم 6، يوم الأحد 12/12/2021، ووحدات العمارة رقم 7، يوم الاثنين 13/12/2021، ووحدات العمارة رقم 8، يوم الثلاثاء 14/12/2021، ووحدات العمارة رقم 9، يوم الأربعاء 15/12/2021،.

تسليم وحدات سكن مصر

كما سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 10، يوم الخميس 16/12/2021، ووحدات العمارة رقم 11، يوم الأحد 19/12/2021، ووحدات العمارة رقم 12، يوم الاثنين 20/12/2021، ووحدات العمارة رقم 13، يوم الثلاثاء 21/12/2021، ووحدات العمارة رقم 14، يوم الأربعاء 22/12/2021، ووحدات العمارة رقم 15، يوم الخميس 23/12/2021.

وأضاف رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 16، يوم الأحد 26/12/2021، ووحدات العمارة رقم 17، يوم الاثنين 27/12/2021، ووحدات العمارة رقم 18، يوم الثلاثاء 28/12/2021، ووحدات العمارة رقم 19، يوم الأربعاء 29/12/2021، ووحدات العمارة رقم 20، يوم الخميس 30/12/2021، ووحدات العمارة رقم 21، يوم الأحد 2/1/2022، ووحدات العمارة رقم 22، يوم الاثنين 3/1/2022، ووحدات العمارة رقم 23، يوم الثلاثاء 4/1/2022، ووحدات العمارة رقم 24، يوم الأربعاء 5/1/2022، ووحدات العمارة رقم 25، يوم الخميس 6/1/2022، ووحدات العمارة رقم 26، يوم الأحد 9/1/2022، ووحدات العمارة رقم 27، يوم الاثنين 10/1/2022.​

عاصم الجزار وزارة الإسكان وحدات سكن مصر مدينة القاهرة الجديدة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
911

إصابات اليوم

73

وفيات اليوم

419

متعافون اليوم

347719

إجمالي الإصابات

19780

إجمالي الوفيات

289952

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. تراجع كبير.. سعر الذهب اليوم السبت في بداية التعاملات

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا