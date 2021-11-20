كتب- محمد نصار:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن السحب الرعدية تنتشر على طول السواحل الشمالية وشمال الدلتا (السلوم - مطروح - العلمين - سيدي عبدالرحمن - الإسكندرية - دمياط - بورسعيد - البحيرة - كفرالشيخ).

حبات البرد

وأوضحت الأرصاد، أن السحب الرعدية يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تكون غزيرة أحيانا ونشاط رياح قد يؤدي لتساقط حبات البرد على بعض المناطق.

سحب رعدية

وتتقدم السحب الرعدية لتؤثر على مناطق من الوجه البحري والدلتا وشمال سيناء بأمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا.