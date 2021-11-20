وزير الأوقاف: من يقصر في واجبه الوظيفي يأكل سحتًا

القاهرة- (أ ش أ):

أكد وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، أن من يقصر في عمله يأكل سحتًا، وأن التهرب من واجبات العمل الوظيفي اختلاس معنوي للمال، وعلى الجميع تحري الشفافية والنزاهة فيما يقومون به من أعمال.

جاء ذلك خلال لقائه مع (90) قيادة من القيادات الوسطى بالمديريات الإقليمية على مستوى الجمهورية، اليوم الجمعة، بمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية؛ لمناقشة بعض جوانب العمل الدعوي والإداري والقضايا الآنية، والاستماع إلى رأي هذه القيادات الميدانية في عدد من الموضوعات الهامة المتعلقة بشئون المساجد والعمل الدعوي، بحضور الدكتور هشام عبد العزيز المكلف بتسيير أعمال رئيس القطاع الديني بالأوقاف، والدكتور أحمد حسين عميد كلية الدعوة الإسلامية، ورئيس حي المنتزه حسن الجمال، وبمراعاة الضوابط الوقائية والإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.

وقال وزير الأوقاف إن قرار منع وضع أي صناديق تبرعات بالمساجد، ومنع تلقي أية أموال نقدية بغير طريق الدفع غير النقدي بالحسابات البنكية الرسمية يهدف إلى حوكمة التبرعات بالمساجد.

وأشار إلى أن الوزارة تهتم بالأئمة شكلا ومضمونًا من حيث توفير الزي اللائق بهم والاهتمام ببرامج التأهيل والتدريب التراكمي النوعي المتميز، مؤكدًا أن هناك طفرة في المستوى الثقافي للأئمة، وأنه قد أسعده كثيرا تقدم مستوى الأئمة العلمي، من خلال مشاركتهم في المسابقات المتنوعة التي تعقدها الوزارة، ومن هذه المسابقات مسابقة القراءة الحرة، حيث تم اختيار أمهات الكتب مثل كتب: (المجموع للإمام النووي- والخصائص لابن جني- ومغني اللبيب لابن هشام - وبغية الإيضاح للشيخ عبد المتعال الصعيدي)، واجتاز عدد كبير من الأئمة اختباراتها بتميز كبير.