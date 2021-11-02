تفاصيل جولة رئيس الوزراء بممشى أهل مصر.. وموعد افتتاح المرحلة الأولى

كتب - محمد عبدالناصر:

تصوير - هاني رجب:

أشاد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بسرعة الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع "ممشى أهل مصر" على كورنيش النيل، الذي يجري استكمال باقى مراحله ضمن خطة الدولة لتطوير القاهرة، مؤكدا أن المشروع يحقق بُعدا اجتماعيا مهما؛ فالممشى سيكون مفتوحا أمام جميع المواطنين المصريين، للاستمتاع بمكوناته التي تضم مساحات واسعة للترفيه والسياحة والتسوق.

جاء ذلك خلال حضور مدبولي، مساء اليوم، احتفالا؛ بمناسبة الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع "ممشى أهل مصر" وبدء التجهيزات لافتتاحها مطلع العام المقبل، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خالد عبدالعال محافظ القاهرة، اللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، المهندس محمد الدهان الرئيس التنفيذى لشركة "سيتى إيدج"، جورج متري رئيس مجلس إدارة شركة "كونسل ماسترز"، ووليد بورسلان مدير عام العمليات بشركة "كونسل ماسترز" وعدد من المسئولين الحكوميين.

وشدد رئيس الوزراء على مسئولى الشركة التى تتولى التشغيل، ضرورة الاهتمام بأعمال الصيانة والنظافة، وكذا الأمن للحفاظ على ما تحقق فى هذا المكان من إنجاز.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن "ممشى أهل مصر" يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنفيذ المشروعات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة، والتنمية العمرانية الحضرية، مؤكداً أن المشروع من أبرز مشروعات التنزه والترفيه والجذب السياحي في وسط القاهرة.

واستقل مدبولي، خلال الاحتفالية، مركبا نيليا تجول به في امتداد المرحلة الأولى من مشروع "ممشى أهل مصر"؛ حيث استمع إلى شرح من مسئولي شركة "كونسل ماسترز" حول آلية إدارة وتشغيل المشروع.

من جانبه، أشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أن افتتاح "ممشى أهل مصر" لأول مرة للجمهور، يعد حدثا مهما، خاصة أنه يتم بذل جهود كبيرة لسرعة إنجاز المشروع بكافة مراحله، موضحا أن المرحلة الأولى التي تم الانتهاء منها، تمتد من كوبرى 15 مايو حتى كوبرى إمبابة، بطول 1.8 كم، وتضم ممشى أفراد متدرج المناسيب على طول الكورنيش، بمتوسط عرض للممشى العلوى 4.5 م، ومتوسط عرض للممشى السفلى 6.5 م، كما تشمل عدة مبان، تتمثل في: 5 مطاعم، و5 كافيتريات، و56 محلا تجاريا، و3 جراجات بسعة إجمالية 180 سيارة، فضلاً عن وجود 3 مدرجات بها بإجمالي أطوال 315 م، تتسع لـ 1240 فردا، وتضم المرحلة الأولى كذلك مسرحا على مساحة 275 م2 يتسع لـ 772 فردا، فضلا عن أعمال التنسيق والنوافير.

وأكد الدكتور عاصم الجزار أن العمل يجري على قدم وساق لإنجاز المراحل الثلاث المتبقية، بالتنسيق مع الهيئة الهندسية، المشرفة على التنفيذ، وذلك لسرعة الانتهاء منها في المواعيد المحددة، وسيتم بالتوازي مع ذلك تطوير إضاءات واجهات جميع المباني المحيطة بمشروع أهل مصر، موضحا أن المرحلة الثانية من مشروع "ممشى أهل مصر" بطول 3.2 كم، وهي كالتالي: المسافة من كوبرى قصر النيل إلى كوبرى أكتوبر بطول 0.8 كم، والمسافة من كوبرى أكتوبر إلى كوبرى 15 مايو بطول 1.1 كم، والامتداد من كوبرى إمبابة إلى كوبرى الساحل بطول 1,3 كم، أما المرحلة الثالثة فهي تمتد بطول 3 كم وتتكون من قطاعين، القطاع الشمالي من كوبرى "تحيا مصر" حتى كوبرى الساحل بطول 1.9 كم، فيما يمتد القطاع الجنوبي من كوبرى قصر النيل إلى كوبرى الميريديان بطول 1.1 كم.

وأضاف وزير الإسكان أن المرحلة الرابعة من مراحل تنفيذ مشروع ممشى أهل مصر، تم البدء في تنفيذها بجزيرة الزمالك، من خلال تطوير ممشى كورنيش النيل، عن طريق إنشاء مسار مواز لكورنيش النيل بمحيط جزيرة الزمالك.

في غضون ذلك، أشار جورج متري رئيس مجلس إدارة شركة "كونسل ماسترز"، إلى تعاقد الشركة على قيامها بإدارة وتشغيل النواحي التجارية بمشروع "ممشى أهل مصر"، وذلك مع شركة "سيتي إيدج"، ممثلة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المالكة للمشروع.

وأضاف "تعاقدنا في وقت سابق على إدارة ممشى أهل مصر السياحي، بما يشمله من أنشطة تجارية وسياحية وترفيهية وخدمية من مطاعم وكافتيريات ومحلات وأماكن ترفيهية وجراجات وأماكن للجلوس الخاصة باستقبال زوار الممشى بالإضافة إلى العديد من الأنشطة الأخرى مثل المسرح الترفيهي، وأماكن انتظار السيارات، والمرسى النهري، ومنطقة الخدمات المكشوفة، بالإضافة إلى مجموعة من المساحات الإعلانية بطول الممشى، وشاشات لعرض أهم الأحداث الوطنية والرياضية، ليشمل المشروع فعاليات ترفيهية ووطنية وعالمية على مدار العام.

وثمّن متري، الدعم الحكومي لمشروع "ممشى أهل مصر"، تحت إشراف وزارتي الموارد المائية والري، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظة القاهرة، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

ووصف رئيس مجلس إدارة شركة "كونسل ماسترز" مشروع "ممشى أهل مصر" بأنه إحدى أهم وجهات التنزه على ضفاف نهر النيل، موضحا أن المشروع سيضم مجموعة من أبرز العلامات التجارية المعروفة، من محلات تجزئة ومطاعم و"كافيهات"، والمكتبات المتنقلة حتى يتسنى لرواد الممشى ممارسة هواية القراءة، بينما يجلسون على ضفاف النيل، وسيشهد الممشى بصورة مستمرة تنظيم فعاليات ترفيهية ممزوجة بروح نهر النيل الأصيلة مستفيدة بالموقع المبهر، فهناك خطة لعمل إضاءة نيلية في المناسبات القومية والاحتفالات السنوية، وكذلك سيتم عقد معارض لفنانين تشكيليين محليين وعالميين، ستخصص إيراداتها لصالح مستشفى سرطان الأطفال 57357، وأكد أنه سيكون متاحا لكافة المواطنين التنزه على الممشى طالما أنه يلتزم بالقواعد،ولا يسىء إلى هذا المشروع العظيم.