محافظ الجيزة يتفقد الموقف التنفيذي بمحور الفريق كمال عامر

كتب يوسف عفيفي:

تفقد محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، اليوم الثلاثاء، الموقف التنفيذي لمسار محور الفريق كمال عامر "محـور الزمر سابقًا" بداية من شارع جامعة الدول العربية وحتى منطقة أرض اللواء ومثلث بشتيل.

وأشار المحافظ - خلال الجولة - إلى أن المشروع يعد أحد مشروعات الطرق القومية الهامة ويعد إضافة كبيرة لمنظومة الطرق والمحاور بالجيزة.

وقال راشد إن المحور سيحقق تطورًا ملحوظًا في انسيابية الحركة المرورية ليس فقط على مستوى محافظة الجيزة ولكن لإقليم القاهرة الكبرى والجاري تنفيذه من خلال الجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية.

وثمن المحافظ الجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق السيولة للحركة المرورية والعمل على فتح محاور جديدة بما يسهم في القضاء على الاختناقات المرورية، مشيدًا بالتعاون المثمر القائم بين محافظة الجيزة وجهاز تعمير القاهرة الكبرى بما يعود بالنفع على المواطنين.

ووجه المحافظ، بضرورة استغلال عدد من الباكيات الموجودة أسفل المحور بمنطقة أرض اللواء في إنشاء موقف حضاري نموذجي يستوعب سيارات السرفيس ولخدمة خطوط سير المواطنين المتجه من مناطق أرض اللواء إلى البراجيل ولعبة، وأرض اللواء إلى الطريق الأبيض، ومن أرض اللواء إلى شارع السودان ومترو البحوث.

كما وجه راشد، حي العجوزة بضرورة تطوير كوبري مشاه الإليزيه لعبور المواطنين من شارع السودان إلى أرض اللواء في حرم آمن.

رافق المحافظ، خلال الجولة، المهندس محمود فوزي السكرتير العام المساعد، اللواء ياسر سامي رئيس حي العجوزة، المهندس محمود منصور ممثل جهاز التعمير بوزارة الإسكان ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس.