​تمهيدًا لتطويره.. الجيزة: إزالة التعديات ورفع الإشغالات بشارع عثمان محرم

كتب- يوسف عفيفي:

شن حي الطالبية بمحافظة الجيزة، حملة إشغالات مكبرة بشارع عثمان محرم الرئيسي بقيادة الدكتور أشرف تامر غالي، رئيس حي الطالبية.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتحقيق الانضباط بالشارع.

وأسفرت الحملة، عن رفع الإشغالات والتعديات ورفع الأرصفة لتوسعة الشارع وإزالة كافة معوقات الحركة المرورية بنطاق الحي، تمهيدًا لتطويره ويعتبر شارع عثمان محرم الرئيسي أحد الشوارع بحي الطالبية.

كما تم متابعة أعمال رفع كفاءة النظافة ورفع السيارات المتهالكة بمحور أنور السادات من خلال التعاون بين هيئة النظافة والتجميل وحي الطالبية.