مايا مرسي تشارك في فعالية توقيع 7 اتفاقيات منح مع الولايات المتحدة

كتبت: نور العمروسي

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، في الفعالية التي نظمتها كل من وزارة التعاون الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، التي تضمنت توقيع 7 اتفاقيات منح مع الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة في الوكالة، بقيمة 125 مليون دولار.

تأتي هذه الفعالية في إطار برنامج العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، ما يعزز جهود التعاون الإنمائي، لدعم تنفيذ رؤية الدولة التنموية في مختلف المجالات، وذلك بمشاركة كل من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، جوناثان كوهين، السفير الأمريكي بالقاهرة، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وليزلي ريد،د مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر.

ووجهت الدكتورة مايا مرسي بالشكر لجميع الشركاء والوزارات المعنية في دعم جهود تمكين المرأة المصرية في كافة المجالات، مشيدة بالتعاون القائم بين المجلس القومى للمرأة والوكالة منذ إنشائه، حيث ساهمت الوكالة في دعم تأسيس مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس الذي تم تأسيسه في هيكل المجلس الحالي لضمان استدامة عمله، مشيرة إلى أن المركز له دور هام في دعم التمكين الاقتصادي للمرأة بالإضافة إلى تأهيلها للدخول إلى سوق العمل.

وأوضحت أن الشراكة بين المجلس القومي للمرأة والوكالة تأتي في إطار محوري الحماية والتمكين الاقتصادي ضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة متقاطعا في ذلك مع محور التوعية.

وأكدت أن المرأة المصرية لا تزال تواجه العديد من التحديات لاسيما في مجال التمكين الاقتصادي.

وأشارت أيضا إلى دعم الوكالة الجهود في مجال مناهضة العنف ضد المرأة ، من بينها دعم جهود مكتب شكاوي المرأة بالمجلس القومي للمرأة الذي يقدم المساندة القانونية والنفسية للمرأة ، بالإضافة إلى دعم الوكالة لبرنامج مدن آمنة، كذلك تطوير مراكز وزارة التضامن الاجتماعي لاستضافة الناجيات من العنف.