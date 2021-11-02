"شباب النواب" تتهم مسؤلين سابقين بإهدار المال العام في الصالة المغطاة باستاد الإسكندرية

كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، عددًا من طلبات الإحاطة المتعلقة بغلق الصالة المغطاة باستاد الإسكندرية التابعة للمحافظة وتقديم الدعم المالي لنادي المنيا.

وقال النائب أبو العباس فرحات، مقدم طلب الإحاطة، إن إغلاق الصالة المغطاة، تم منذ ما يقرب من 10 أعوام، الأمر الذي أضر الرياضة والرياضيين، خاصة أنها الصالة الأم وصاحبة التاريخ والفضل على كل الرياضيين بالإسكندرية، وليس من المعقول أن تترك كل هذه الفترة.

وأكد أن استاد الإسكندرية من أقدم الاستادات الإفريقية، واستقبل العديد من الدورات الأوليمبية، مطالبًا باتخاذ الإجراءات اللازمة لهذا الملف.

من جانبه انتقد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، غلق صالة استاد الإسكندرية طوال هذه المدة، مؤكدًا أن المسؤولين السابقين الذين تقاعسوا في إعادة تأهيل الصالة المغطاة منذ عام 2004 يجب محاسبتهم بتهمة إهدار المال العام.

وأشار إلى أن الإشكالية الكبرى أن غلق الصالة طوال تلك المدة أدي إلى القضاء على العديد من المواهب الرياضية في الألعاب الرياضية الجماعية المختلفة، لافتًا إلى أن محافظ الإسكندرية والإدارة الحالية تسعى جاهدة للانتهاء من كافة المشكلات المتعلقة بها.

من جانبه قال الدكتور أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية أنه سيتم الدراسة مع كلا من وزارة التخطيط ووزارة الشباب والرياضة للعمل على إعادة فتح الصالة المغطاة، وهو ما طالب الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب بتنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة خلال زيارتها الاخيرة للإسكندرية فيما يتعلق بالصالة المغطاة.

من جانبه قال مدير استاد الإسكندرية إن تكلفة أعمال تطوير الصالة يصل إلى ما يقرب من 80 مليون جنيه على الرغم من أن تكلفة أعمال التطوير عام 2004 كانت ما يقرب من 400 ألف فقط وهو الأمر الذي علق عليه رئيس اللجنة الدكتور محمود حسين بأن ذلك إهدار للمال العام.

وأوضح الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة بتعاون كل من وزارة التخطيط ووزارة الشباب والرياضة ووزارة التنمية المحلية للعمل على تنفيذ توصيات لجنة الشباب والرياضة الواردة في تقرير الزيارة الميدانية بمحافظة الإسكندرية.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب رياض عبدالستار بشأن سرعة تقديم دعم مادي لنادي ملوي الرياضي بمحافظة المنيا، مشيرًا إلى أن فريق كرة القدم بنادي ملوي الرياضي صعد للدوري الممتاز به ويحتاج مبلغ مليون جنيه.

وأضاف أن إمكانيات النادي ضعيفة جدًا ولا يوجد أي موارد للنادي، مطالبًا بدعم النادي لاستكمال مسيرته في الدوري الممتاز به، وكذلك دعم مراكز الشباب بقرية ملوى بأدوات رياضية وتنجيل وإنارة كلا من ملاعب مراكز شباب(مركز شباب البياضة - مركز شباب قلندول).

وأكد مسئولي وزارة الشباب، أن الوزارة لا تتأخر عن أي مطالب تعود بالنفع العام على الشباب، وقامت بدعم النادي بمبلغ 55 ألف جنيه دفعة أولى بتاريخ 14/9/2020 وتم دعم النادي بمبلغ 55 ألف جنيه دفعة ثانية بتاريخ 13/4/2021 كما تم دعم النادي بمبلغ 50 ألف جنيه دعمًا إضافيا بتاريخ 17/1/2021.

وأضاف مسئول بالوزارة انه تم أيضا دعم النادي بمبلغ 50 ألف جنيه دعمًا إضافيا بتاريخ 6/5/2021 وسيتم دعم النادى بمبلغ 100 ألف جنيهًا دعما إضافيا وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة بخلاف الدعم الأساسي من وزارة الشباب والرياضة للنادي بمقدار 190 ألف جنيه وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة، أما فيما يخص مراكز الشباب فأكد على أن المراكز المذكورة مدرجة بخطة العام المالي 2021/2022.