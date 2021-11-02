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5,800 جمعية.. وزيرة التضامن تكشف عدد الفلاحين في مصر

07:27 م الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
5,800 جمعية.. وزيرة التضامن تكشف عدد الفلاحين في مصر

نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

كتب- أحمد عبدالمنعم:

استعرضت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال اجتماعها اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، الوضع القائم لعمال الزراعة بمصر.

وقالت إن أعداد العاملين بالمجال الزراعي بلغت نحو 5 ملايين عامل تقريباً عام 2020 وفقاً لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، فيما بلغ إجمالي أعداد الجمعيات التعاونية الزراعية في مصر5,800 جمعية، تتضمن جمعيات الائتمان الزراعي، والإصلاح الزراعي، والأراضي المستصلحة، والثروة المائية، وبلغ عدد الأعضاء المساهمين فيها 4,700 مليون عضو.

كما استعرضت وزيرة التضامن عددًا من التجارب الدولية بشأن مد مظلة الحماية الاجتماعية لعمال الزراعة، وأهم محاور تدخل الحكومات لتحفيز مشاركة المزارعين في منظومة التأمينات الاجتماعية طبقاً للدراسات والبحوث الدولية، وتمثلت هذه المحاور في تطوير الإطار التشريعي والمؤسسي اللازم، وتصميم الحزم التأمينية، وإتاحة منافذ لتقديم الخدمات في المناطق الريفية وتسهيل الإجراءات الادارية، وتنظيم الحملات التوعوية والمعلوماتية لرفع الوعي، وإنشاء وتفعيل آليات لمتابعة الالتزام بالتسجيل والسداد الدوري للأقساط التأمينية.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقى اليوم نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي لاستعراض دراسة إمكانية إطلاق معاش تأميني للفئات الأولى بالرعاية من المزارعين "معاشك بإيدك"، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

نيفين القباج وزيرة التضامن مصطفى مدبولي المجال الزراعي

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