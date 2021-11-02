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ولي العهد البحريني: العلاقات الثنائية مع بريطانيا لها أبعادها الاستراتيجية

06:28 م الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
ولي العهد البحريني: العلاقات الثنائية مع بريطانيا لها أبعادها الاستراتيجية

الأمير سلمان بن حمد آل خليفة

البحرين - (أ ش أ)

أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، أن ما يجمع بين بلاده والمملكة المتحدة من علاقات متميزة، لها أبعادها الاستراتيجية على مختلف الأصعدة، مشيرا إلى أن العلاقات الثنائية تستند إلى أسس قوية ممتدة في تاريخ البلدين.

وذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا) أن ذلك جاء خلال لقائه اليوم الثلاثاء تيريزا ماي رئيسة وزراء المملكة المتحدة السابقة وعضو البرلمان البريطاني، في إطار مشاركته في المؤتمر الـ 26 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP26).

وتم استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر، حيث أشار آل خليفة إلى حرص البحرين على تبني المبادرات التي تكفل تعزيز الأمن البيئي ومواجهة التغيرات المناخية، والتي كان آخرها إعلان البحرين عن استهدافها الوصول للحياد الصفري في العام 2060.

هذا المحتوى من

Asha
سلمان بن حمد ولي عهد البحرين بريطانيا البحرين

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