حدث في 8 ساعات| دراسة إطلاق معاش تأميني للفلاحين.. وتفاصيل طقس الساعات المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، حيث تبادل الرئيس عبدالفتاح السيسي التحية مع الجالية المصرية في اسكتلندا، كما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد تفاصيل الطقس والظواهر الجوية خلال الساعات المقبلة.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي: