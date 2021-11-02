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حدث في 8 ساعات| دراسة إطلاق معاش تأميني للفلاحين.. وتفاصيل طقس الساعات المقبلة

06:16 م الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
حدث في 8 ساعات| دراسة إطلاق معاش تأميني للفلاحين.. وتفاصيل طقس الساعات المقبلة

حدث في 8 ساعات

كتب- محمد عبدالناصر:
شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، حيث تبادل الرئيس عبدالفتاح السيسي التحية مع الجالية المصرية في اسكتلندا، كما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد تفاصيل الطقس والظواهر الجوية خلال الساعات المقبلة.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الرئيس السيسي اسكتلندا مصطفى مدبولي تطعيم المراهقين لقاح فايزر خالد عبد الغفار الطقس

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