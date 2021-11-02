ميدانياً.. محافظ الجيزة يتابع أعمال رصف وتطوير شارع ترعة عبد العال ببولاق الدكرور

كتب- يوسف عفيفي:

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جولة ميدانية بأحياء العمرانية وبولاق الدكرور للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة أعمال تطوير عدد من الشوارع الجارية والتأكد من جودة ونسب تنفيذ الأعمال.

وبحسب بيان اليوم، شملت جولة المحافظ تفقد أعمال رصف وتطوير شارع ترعة عبد العال ٢ بطول ٢.٢ كم وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ والذي سيساهم في تحقيق سيولة مرورية للمنطقة بذلك القطاع الهام.

وأشار المحافظ، إلى أن أعمال التطوير تشمل رصف وتوسعة الشارع وتطوير الجزيرة الوسطى وتدعيمها بأعمدة إنارة حديثة وتوحيد النسق العام للطريق وأرصفة المشاة.

ووجه المحافظ، رئيس بولاق الدكرور بإزالة كافة التعديات الموجودة بالشارع ومراعاة خطوط التنظيم لتحقيق أقصي أستفادة مرورية منه إلى جانب التأكيد علي الشركة المنفذة بالالتزام بالمعايير المحددة في أعمال الرصف والخامات المستخدمة.

وخلال الجولة أكد المحافظ، على هيئة النظافة والتجميل بسرعة اخلاء موقف سيارات الهيئة الكائن أسفل محور صفط اللبن واستغلاله كموقف لنقل سيارات السرفيس الخاصة بتجمع العشرين والذي سيساهم في استيعاب عدداً من السيارات وتيسير الحركة المرورية للمنطقة خلال فترة غلق وصلة محور صفط اللبن الكائنة أعلى شارع السودان.

ووجه المحافظ، رئيس حي بولاق الدكرور وجهاز السرفيس بسرعة رفع كفاءتها واستغلاله الاستغلال الأمثل لخدمة المواطنين.

وحرص المحافظ، على تفقد الشوارع والمحاور المرورية البديلة المؤدية للطريق الدائري خلال فترة غلق وصلة محور صفط اللبن الكائنة أعلى شارع السودان لمدة شهر ابتداء من صباح اليوم في إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع محـور الفريـق كـمـال عـامر "محـور الزمـر سابقا" حيث سيتم البدء في أعمال تركيب الكمر المعدني الخاص بالمحور المشار إليه وتقاطعه مع محور صفط اللبن تحديداً بالوصلة الكائنة أعلى شارع السودان وقسم شرطة بولاق الدكرور والتي تخدم حركة المركبات القادمة من شارع ثروت إتجاه الطريق الدائري عن طريق محور صفط اللبن.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس محمود فوزي السكرتير العام المساعد وعبدالله نور رئيس حي بولاق الدكرور ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس.