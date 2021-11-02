"زراعة البرلمان" تعلن انعقادها الدائم لحين حل أزمة الأسمدة

كتب- نشأت علي:

قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن نقص الأسمدة من الملفات التى ستظل في بؤرة اهتمام اللجنة، متابعا: "ستظل اللجنة في حالة انعقاد دائم لحين حل هذه الأزمة التى تؤرق المزارعين بمختلف محافظات الجمهورية"، خاصة وأن الأسمدة تمثل من 30 إلى 35% من تكلفة الإنتاج، وفي ظل تراجع الرقابة على توزيع الأسمدة زاد هذا الأمر من انتشار السوق السوداء، وعرض الأسمدة في السوق السوداء بأسعار مبالغ فيها بصورة كبيرة جدا مما يثقل كاهل الفلاح.

وقال النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، إن الموضوع في حاجة لاستعراض حلول للأزمة وليس استعرض المشكلة، متابعا: "نريد حلول على أرض الواقع على أن تكون هذه الحلول قابلة للتطبيق على الأرض".

وعلق النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، قائلا: "مش عايزين كلام مرسل لازم يكون فيه حل للأزمة العالقة منذ سنوات".

وتساءل الحصري عن أسباب اختفاء الأسمدة على الرغم أن الإنتاج المحلي يزيد عن الاحتياج المحلي، لافتا إلى أن الإنتاج يمثل تقريبا 7.5 مليون طن يوريا فى حين أن الاحتياج 4.5 مليون طن تقريبا، ولماذا لم يتم تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تسليم الأسمدة للجمعيات الزراعية بواقع 55% من إنتاج الشركات، ودور دعم الفلاح لاسيما أن قطاع الزراعة يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، وما هو مصير السياسة التصديرية وتحقيق التوازن بين الإنتاج والتوزيع الداخلي ودور البنك الزراعي ودور الجمعيات الزراعية فى توزيع الأسمدة والجهود المبذولة للقضاء على السوق السوداء، ودور الإرشاد الزراعى لتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية كبديل حيوي للأسمدة.