"الجاحر" و"إسماعيل" للوكالة و"البنا" لأمانة السر.. نتيجة انتخابات لجنة القيم بالبرلمان

كتب- نشأت علي

عقدت لجنة القيم بمجلس النواب، أول اجتماعاتها، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وذلك بعد موافقة البرلمان واللجنة العامة، على تشكيل اللجنة في بداية دور الانعقاد الحالي.

وأجرت لجنة القيم خلال أول اجتماع لها، الانتخابات على منصب الوكيلين وأمين السر، إعمالا لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس.

وأسفرت الانتخابات عن اختيار النائب يونس الجاحر (وكيلا)، والنائب أحمد إسماعيل (وكيلا)، والنائب محمد رضا البنا (أمينا للسر).

من جانبه، قال النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة القيم، إنه تم اليوم خلال الاجتماع اختيار وكيلي اللجنة وأمين السر، وستواصل اللجنة عملها خلال الفترة المقبلة في ضوء اختصاصاتها المحددة في اللائحة الداخلية للمجلس.

وتضم اللجنة في عضويتها، وفقا لتشكيلها، 14 عضوا وهم:

1- محمد محمد عبدالمقصود محمد (مستقبل وطن).

2- محمد عبدالله عبدالله زين الدين (محمد زين الدين) (مستقبل وطن).

3- يونس يونس أحمد عمر (يونس الجاحر) (مستقبل وطن).

4- محمد سلطان علي محمد (محمد سلطان) (مستقبل وطن).

5- محمد أحمد أحمد زايد (محمد زايد) (مستقبل وطن).

6- حسام محمد محمود أحمد (حسام العمدة) (مستقبل وطن).

7- أحمد إسماعيل محمد أحمد (أحمد إسماعيل) (مستقبل وطن).

8- محمد رضا عبدالمحسن أحمد البنا (محمد رضا البنا) (مستقل).

9- مكرم السيد متولي رضوان (مكرم رضوان) (الشعب الجمهوري).

10- أيمن محسب سالم فرج (أيمن محسب) (الوفد الجديد).

11- مصطفى بدران مهني مصطفى (مصطفى بدران) (حماة الوطن).

12- مي أسامة كمال السيد رشدي (مي رشدي) (الإصلاح والتنمية).

13- مها رزق عبدالناصر الطرهوني (مها عبدالناصر) (المصري الديمقراطي الاجتماعي).

14- سناء حسان طايع علي (سناء الحساني) (مصر الحديثة).

وتم الموافقة على تلك الأسماء لعرضها على الجلسة العامة.