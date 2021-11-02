60 دولارا للفرد في الدول النامية.. تقرير أممي يكشف فجوة الإنفاق على مواجهة كورونا عالميا

كتب- محمد نصار:

أصدرت الأمم المتحدة تقريرها الدوري بشأن حالة الطقس والتغيرات المناخية وانبعاثات غاز الاحتباس الحراري حول العالم.

وجاء تقرير فجوة الانبعاثات 2021 بعنوان: الحرارة مشتعلة.. الوعود العالمية بشأن المناخ لم تتحقق بعد، حيث تضمن التقرير أوضاع المناخ في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال التقرير إن الدول الضعيفة تخلفت عن الركب، حيث كان لأزمة (COVID-19) تأثيرا سلبيا بشكل خاص على الدول الضعيفة فارتفع الفقر المدقع العالمي في عام 2020 للمرة الأولى منذ أكثر من 20 عامًا.

وبين التقرير انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 8% في البلدان النامية في عام 2020 مقارنة بـ 2019، مدفوعا بانخفاض 15.6% في أفريقيا و45.4% في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

وأوضح التقرير حجم الإنفاق على جائحة كورونا ما بين الدول منخفضة الدخل والدول ذات الاقتصادات المتقدمة.

وقال التقرير إنه كان الإنفاق على (COVID-19) أقل بكثير في الاقتصادات منخفضة الدخل (حوالي 60 دولارًا أمريكيًا للفرد)، مقارنة بالاقتصادات المتقدمة (حوالي 11800 دولارًا أمريكيًا للفرد).