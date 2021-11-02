وكيل "محلية النواب" خلال مناقشة قانون المالية الموحد: لا توجد عناصر مدربة لتطبيق مشروعات القوانين

كتب-مصراوي:

طالب النائب محمد الحسيني، وكيل أول لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بضرورة توفير كوادر ورفع كفاءة العنصر البشري لتطبيق التشريعيات على الأرض؛ خصوصًا قانون المالية الموحد.

وقال الحسيني خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية الموحد، اليوم الثلاثاء، إن من أهم مشروعات القوانين هو تطبيقها على الأرض من خلال اللائحة التنفيذية.

وأشار النائب إلى أنه لا توجد عناصر بشرية مدربة لتطبيق مشروعات القوانين، منوهًا بأنه لا توجد حوكمة على مستوى محافظات مصر.