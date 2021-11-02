وزير السياحة يلتقي نظيره السعودي في بورصة لندن الدولية للسياحة

كتب- يوسف عفيفي:

قالت وزارة السياحة والآثار، إن الدكتور خالد العناني وزير السياحة، التقى بالوزير أحمد الخطيب وزير السياحة السعودي، وذلك خلال المشاركة في فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة 2021، والتي بدأت فعالياتها أمس وتستمر حتى ٣ نوفمبر الجاري بالعاصمة البريطانية لندن.

وبحسب بيان اليوم، تضمن اللقاء مناقشة سبل التعاون بين البلدين من أجل تعزيز قطاع السياحة واستدامته في المستقبل، لينعكس ذلك على ازدهار الاقتصاد والمجتمع.

وقاما الوزيران، بجولة داخل كل من الجناح المصري والجناح السعودي المشاركين بالبورصة.

جدير بالذكر، أن وزير السياحة السعودي، زار مصر على رأس وفد خلال شهر سبتمبر الماضي في زيارة قصيرة التقى خلالها بوزير السياحة والآثار، وتم مناقشة سبل تعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مجال السياحة، كما قام بزيارة متحف الفن الإسلامي بباب الخلق والمتحف المصري بالتحرير.