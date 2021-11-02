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وزيرة البيئة: نسعى لدمج القطاع المصرفي في عملية التصدي لآثار تغير المناخ

01:37 م الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
وزيرة البيئة: نسعى لدمج القطاع المصرفي في عملية التصدي لآثار تغير المناخ

جانب من اللقاء

كتب- محمد نصار:

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بالرئيس التنفيذي لبنك HSBC العالمي، ستيفن موس، وكبير مسئولي الاستدامة بالبنك، سيلين هيروجير، وحلمي غازي، مدير عام البنك بالقاهرة، لتبادل الرؤى ووجهات النظر حول استراتيجيات المناخ لكل من مصر والبنك، وآليات التعاون لدعم العمل المناخي، وأوجه التعاون لدعم استضافة مصر لمؤتمر المناخ القادم COP27.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال اللقاء، على أهمية دمج القطاع المصرفي في عملية التصدي لآثار تغير المناخ، والذي يعد شريكا مهما في تنفيذ مشروعات مواجهة آثار تغير المناخ سواء بالتخفيف أو التكيف، وهذا ما تعمل عليه مصر حاليا من خلال بناء قدرات القطاع المصرفي للتعامل مع المشروعات الخضراء ومشروعات المناخ.

كما ناقش الطرفان سبل التعاون بين وزارتي البيئة والمالية وبنك HSBC في عملية تقييم المشروعات المعنية بالتصدي لآثار تغير المناخ، وإمكانية تفعيل مبادرة لدعم تمويل المناخ في مصر بالشراكة مع البنوك الوطنية المصرية.

وتم الاتفاق على التعاون بين وزارة البيئة وبنك HSBC للتحضير لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ القادم COP27 في 2024.

يأتي هذا ضمن سلسلة اللقاءات الثنائية التي تعقدها وزيرة البيئة على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ بجلاسكو COP26، لتوسيع قاعدة الشراكة على المستويين الإقليمي والدولي لدعم جهود مصر في العمل المناخي.

وزيرة البيئة تغير المناخ ياسمين فؤاد بنك HSBC

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