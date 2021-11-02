بقرار من جبالي.. تأجيل مناقشة مواد قانون المالية الموحد لحين حضور وزير المالية

كتب - نشأت علي

أعلن المستشار د. حنفي جبالي رئيس مجلس النواب تأجيل مناقشة مواد قانون المالية الموحد لحين حضور وزير المالية د. محمد معيط و يأتي ذلك بعد أن أعلن عدد من النواب الاعتراض على مناقشة القانون في غياب الدكتور محمد معيط. وقال رئيس البرلمان: "الوزير خارج البلاد وسيتم تأجيل مناقشة المواد لحين حضوره".

وقال رئيس البرلمان: "سنناقش القانون في حضور الوزراء وهذا القانون مهم ويهم الدولة والشعب.

ومن جانبه علق المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس المالية قائلا: "الحكومة موجودة داخل القاعة ونائب وزير المالية يحضر بالجلسة العامة".

ورفض النائب محمد الكومي ما قاله النائب محمد عبد العليم داوود من أن الحكومة لا تحترم المجلس وتغيب عن الجلسة، وتابع الكومي: "أرفض هذا الكلام والعلاقة بين الحكومة والبرلمان تكاملية والوزراء يحترمون الحكومة، وأرفض أي إساءة للمجلس أو نوابه داخل القاعة والنائب الذي لا يعجبه البرلمان يقدم استقالته، "وطالب الكومي بحذف كلمة "عدم احترام الحكومة للبرلمان من المضبطة وعرض رئيس البرلمان الحذف على الجلسة فوافق على ذلك".

وقال رئيس البرلمان المستشار الدكتور حنفي جبالي موجها كلامه للجلسة العامة: "تشهدون جميعا على احترام الحكومة للمجلس والأرقام تثبت ذلك والواقع كذلك يؤكد ذلك وتحذف الكلمة من المضبطة".