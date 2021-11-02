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اللي مش عاجبه يستقيل.. أزمة جديدة لـ عبدالعليم داود تحت القبة

01:36 م الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
اللي مش عاجبه يستقيل.. أزمة جديدة لـ عبدالعليم داود تحت القبة

المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

كتب- نشأت علي:
أزمة جديدة بطلها النائب محمد عبدالعليم داود، حيث أبدى النائب محمد الكومي، اعتراضه على وصف النائب محمد عبد العليم داوود، بأن الحكومة لا تحترم مجلس النواب، قائلا: "الحكومة تحترم النواب، وأي نائب يخطأ في المجلس عليه أن يستقيل".

وتدخل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بحذف كلمة "الحكومة لا تحترم المجلس" من المضبطة، مؤكدا أن مضابط الجلسات تكشف حجم مشاركات الوزراء في كافة أعمال البرلمان.

ومن جهته أوضح المستشار علاء الدين فؤاد وزير الشئون النيابية، أن غياب وزير المالية بسبب التزامه بالسفر خارج مصر، مؤكدا أن الحكومة حاضرة من خلاله وكذلك نائب وزير المالية.

وكان النائب محمد عبدالعليم داود تعرض للحرمان من الجلسات خلال دور الانعقاد الأول بسبب هجومه ضد حزب مستقبل وطن.

أبدى عدد من نواب البرلمان وبينهم النائب محمد عبد العليم دواوود اعتراضهم على غياب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أثناء مناقشة مشروع قانون المالية العامة الموحد.

ورد رئيس البرلمان، المستشار الدكتور حنفي جبالي، بأن مناقشة مواد مشروع قانون المالية الموحد في حضور الوزراء المعنية.

كما أوضح المستشار علاء الدين فؤاد وزير الشئون النيابية، أن غياب وزير المالية بسبب التزامه بالسفر خارج مصر، مؤكدا أن الحكومة حاضرة من خلاله وكذلك نائب وزير المالية.

مجلس النواب عبد العليم داود محمد الكومي الحكومة

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