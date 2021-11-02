الحكومة توافق على قرارين جمهوريين بتخصيص قطع أراض

كتب- مصراوي:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماع الحكومة الأسبوعي.

وقد وافق المجلس خلال الاجتماع على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، بمساحة تبلغ نحو 177.42 فدان.

قطعة الأرض كائنة بمحافظة البحر الأحمر، لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول، وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن، وذلك نقلا من الأراضي المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن تخصيص مساحة تبلغ نحو 5.05 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة سوهاج، لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ لاستخدامها في إقامة وحدة أبحاث علمية للطاقة المتجددة، وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة للاستصلاح والزراعة.