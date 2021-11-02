جبالي لـ عبدالعليم داوود: الحكومة تحترم البرلمان والأرقام تثبت ذلك

كتب- نشأت علي:

قال المستشار حنفي جبالى رئيس مجلس النواب، إن حكومة المهندس مصطفي مدبولي تحترم البرلمان والأرقام تثبت ذلك في الفصل التشريعي الحالي.

جاء ذلك ردا على النائب محمد عبد العليم دوداد عضو مجلس النواب، الذي أثار خلال حديثه بالجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة قانون المالية الموحد بأن الوزراء لا يحترمون البرلمان منتقدا غياب وزير المالية عن جلسة اليوم.

وطالب المستشار حنفي جبالى رئيس البرلمان حذف كلمة "الوزراء لايحترمون البرلمان من المضبطة"، مشيرا إلى أنه سيتم تأجيل مناقشة مواد مشروع قانون المالية الموحد لحين حضور وزير المالية والوزراء المعنيين، قائلا" "سنناقش المواد في حضور الوزراء".

على الصعيد نفسه أكد النائب محمد الكومي، أن هناك تعاون مثمر بين البرلمان والحكومة ولا صحة لما يقال بانها لا تحترم النواب مطالبا من ينتقد الحكومة عليه أن يتقدم باستقالته من البرلمان.