تشكيل مجلس حكماء و"رأب الصدع".. نقيب المحامين يعلن نتائج وتوصيات مؤتمر "مستقبل المحاماة"

كتب- مينا غالي:

أعلن رجائي عطية نقيب المحامين، عن نتائج وتوصيات مؤتمر "مستقبل المحاماة في مصر والوطن العربي"، والذي عُقد بالقاهرة الخميس الماضي.

وقال عطية: لأول مرة يعقد مؤتمر للمحامين، تحت رعاية الرئيس، وأوجه الشكر للرئيس على موافقته على عقد المؤتمر تحت رعايته.

وأضاف: ينبغي عليّ أن أحيي قراره بإعلان إلغاء مد حالة الطوارئ، ولا أقول ذلك مجاملة لأحد، خاصة وأنني انفقت كتابات ووقتا طويلا في مهاجمة إعلان مد حالة الطوارئ، فمصر بقيت لسنوات طويلة منذ اغتيال الرئيس السادات محكومة بنظامين محاكم أمن الدولة طوارئ، ومحاكم أمن الدولة المستمرة الدائمة، وامتدت حالة الطوارئ، من وقتها.

وتابع: سابقا كان الإعلان لا يصادفه واقع، ولكن في الفترة الأخيرة كان هناك داع وحالة مواجهة وحرب حقيقية مع الإرهاب، ومن ثم كان هناك حاجة للطوارئ، وبمجرد ما زالت حالة الضرورة ، اتخذ الرئيس من تلقاء نفسه قرارا بإلغاء مد حالة الطوارئ دون أن يطالبه أحد.

وواصل: أخذت على عاتقي أن أصحح صورة المحاماة، وتحسين العلاقة بين المحامين وأجهزة الدولة والمجتمع، وتصحيح صورة المحاماة في عيون الناس، وكيف أن المحامين رسل العدالة.

ولفت إلى أن قاعة المؤتمر لم تكن تتسع لدعوة جميع المحامين، وبالتالي ضحينا برغبتنا في حضور الجميع، واتبعنا قواعد محددة لتمثيل الجميع، مضيفًا: "حينما يحضر وزير العدل، ويصر على دخول المؤتمر برفقتي، يؤكد على أننا مع القضاء جناحي العدالة، وحينما يتحدث الدكتور مفيد شهاب بقيمته وقامته، وحديثه القيم في العلم واللغة والوطنية وكيف استعدنا طابا ورأس النقب، من دولة الاحتلال، بجانب ضيوف المؤتمر الأجلاء."

وأعلن رجائي عطية، القرارات والنتائج الخاصة بمؤتمر يوم المحاماة، وتمثلت في:

أولاً: قرار وزير العدل بإعفاء المحامين من رسوم التسجيل على البوابة الإلكترونية.

ثانياً: القرار المشترك بين وزارة العدل ونقابة المحامين المصرية بعمل بروتوكول تعاون بشأن إقامة الدعاوى عن بعد وتيسيرها وشرحها للمحامين وعمل حلقات تدريبية ونقاشية حولها بكافة المحافظات.

ثالثاً: قرار نقيب المحامين و رئيس اتحاد المحامين العرب بإعلان 30 سبتمبر من كل عام يوماً للمحاماة العربية.

رابعاً: إنشاء مجلس حكماء نقابة المحامين المصرية يضم كلاً من: الدكتور أحمد فتحي سرور، والدكتور مفيد شهاب، والدكتور حسانين عبيد، والدكتورة سميحة القليوبي، والدكتور جابر جاد نصار، والدكتور حسن عبدالباسط جميعي، وناجي شوقي ورأفت نوار وفتحي عبدالشافي وإمام نوير.

كما أعلن رجائي عطية، التوصيات الخاصة بالمؤتمر وقال عطية: إن التوصيات تمثلت في: التنسيق الدائم والمستمر بين وزارة العدل ونقابة المحامين المصرية وعمل بروتوكولات التعاون التي تساهم في دعم الشراكة في سبيل تحقيق العدالة .

وأضاف: العمل على استعادة التوازن في العلاقة بين نقابة المحامين والمؤسسات والسلطات التي تتعامل معها من شرطة وقضاء ومؤسسات ضريبية .

وكشف عن الدعوة إلى رأب الصدع في بنيان اتحاد المحامين العرب ووأد المحاولات الرامية إلى زرع الفتن فيه، أو المساس برئاسة مصر للاتحاد ومقره الدائم فيها

ونوه عن توجه النقابة لعقد بروتوكولات التعاون مع الجامعات المصرية المختلفة لتوفير برامج التدريب والتطوير المهني الذي يضمن تطوير المحامين بكافة درجات قيدهم وملاحقة كل ما هو جديد.

وأضاف عطية: تم الاتفاق فعليا خلال مؤتمر يوم المحاماة الذي تم تنظيمه الخميس الماضي، على ثلاث بروتوكولات تعاون مع كلية الحقوق جامعة القاهرة، وكلية الحقوق جامعة المنيا وسيتم توسيع القاعدة لتشمل جميع كليات الحقوق على مستوى جمهورية مصر العربية.

وتابع: كذلك عقد بروتوكول تعاون مع كلية التجارة جامعة القاهرة في ( علوم الإدارة وعلوم الحاسب الآلي والعلوم الضريبية والعلوم التجارية وتأسيس الشركات والتمويل العقاري وغيرها من مجالات التعاون المشتركة).

وواصل: أوصى المؤتمر بالاستعانة الفورية بأساتذة الدرسات الاكتوارية بكلية التجارة جامعة القاهرة لسرعة إنجاز ملف زيادة المعاشات لتكون زيادة المعاشات مطروحة على الجمعية العمومية للمحامين المقرر عقدها قبل نهاية ديسمبر من العام الجاري.

واختتم: وضع كلمة الشباب التي القاها عنهم زميلهم بالمؤتمر موضع التنفيذ الفوري وتطوير مستوى الخدمات لشباب المحامين وتحديد أقرب موعد لعقد الاجتماع بين نقيب المحامين وأعضاء مجالس النقابات الفرعية عن الشباب في أقرب وقت ممكن.