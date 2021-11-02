رئيس "مصر الوسطى للكهرباء": مليار ومئة مليون جنيه إيراد الشركة خلال أكتوبر 2021

كتب- محمد صلاح:

تفقد المهندس رأفت شمعة، رئيس مجلس إدارة شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، على مدار ٣ أيام متواصلة، قطاعَ توزيع كهرباء الوادي الجديد التابع للشركة، والتي تحتوي على 46٪ من مساحة مصر. بحسب بيان صحفي.



بدأ رئيس الشركة جولاته باجتماع موسع مع قيادات القطاع بالخارجة، لاستعراض المؤشرات الفنية والتجارية بالقطاع، بالإضافة إلى مناقشة نسب الفقد لهندسات القطاع، وكذلك نسب الخصم ونسبة المغلق والمؤجل ونشاط حاملي الضبطية القضائية، وما تم تحصيله خلال الربع الأول من العام المالي ونسب التحصيل ومتأخرات القطاع الخاص والاستثماري.



وقال شمعة، في تصريحات أدلى بها إلى "مصراوي"، إنه تم أيضاً مناقشة المشروعات الجاري تنفيذها ونسب تنفيذ الخطة الاستثمارية وكذلك معدلات الأعطال، حيث تم وضع مستهدفات وآلية التنفيذ لتحسين جميع المؤشرات الفنية والتجارية.



وأضاف رئيس الشركة أنه قام بالمرور على مشروع تغذية الوحدات السكنية بأبو طرطور وهندسات بلاط والداخلة وقرية أبو منقار؛ حيث تفقد المشروعات التي تشرف عليها الشركة بمنطقة شرق العوينات.



واختتم شمعة زيارته بالمرور على هندسة الفرافرة، حيث اجتمع مع العاملين وحثهم على ضرورة الاهتمام بجودة التغذية الكهربائية؛ لتقديم خدمة متميزة لجمهور المشتركين.



وحرص رئيس الشركة على تقديم الشكر إلى جميع العاملين بالقطاع، وحثهم على بذل المزيد من الجهد لتحسين نسب الفقد وزيادة الإيرادات حتى تتمكن الشركة من الوفاء بالتزاماتها.



وصرح شمعة بأن نسبة الفقد بالشركة وصلت إلى 18٪ مما كان له بالغ الأثر في زيادة إيراداتها؛ حيث بلغ الإيراد الشهري ملياراً ومئة مليون جنيه خلال شهر أكتوبر 2021، مقدمًا الشكر إلى كل العاملين بالشركة على المجهود الذي بذل خلال الأشهر السابقة.