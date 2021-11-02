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كيف تستعلم من المنزل عن رصيد السلع والخبز ببطاقة التموين؟

12:21 م الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
كيف تستعلم من المنزل عن رصيد السلع والخبز ببطاقة التموين؟

كيف تستعلم من المنزل عن رصيد السلع والخبز ببطاقة ا

كتب- محمد سامي:

تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية، عدة خدمات جديدة على موقع دعم مصر منها الاستعلام عن الرصيد، حيث سيتمكن صاحب البطاقة من الدخول على موقع "دعم مصر" ومعرفة رصيده من الدعم المخصص له.

ويتيح الموقع إضافة الأفراد الجدد على البطاقات للفئات الأكثر احتياجا وذات الدخل المنخفض، وذلك بعد نجاح الوزارة في تفعيل العديد من خدمات بطاقات التموين إلكترونيا، خلال الفترة الماضية وهى استخراج بدل تالف أو فاقد أو فصل اجتماعي للفرد المتزوج، وما زال مقيدا على بطاقة تموين أسرته، حيث يحق له الفصل من بطاقة الأسرة واستخراج بطاقة تموين خاصة به، وكذلك تفعيل خدمة نقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى.

وقال وزير التموين يوم الأحد: لا زيادة في سعر رغيف الخبز، وأضاف خلال كلمته باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد سمير رئيس اللجنة أن البعض أطلق معلومات غير دقيقة في هذا الشأن.

رصيد التموين بطاقة التموين وزارة التموين دعم مصر

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