جبالي: "من الآن فصاعدا الأولوية للعدالة المطلقة في حديث النواب"

كتب- مصراوي:

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إنه من الآن فصاعدا ستكون الأولوية للحديث خلال الجلسة العامة لمن لم يتحدث من قبل أو تحدث أقل.

وقال جبالي ردا على محاولات بعض النواب رفع أيديهم للحديث خلال الجلسة العامة اليوم لمناقشة مشروع قانون المالية الموحد، إنه لن يسمح من الأن فصاعدا برفع الأيدي وعلى السادة النواب الالتزام بذلك.

وأضاف قائلا: "لدي من الآن فصاعدا إحصائية بمن تحدث خلال الفصل التشريعي كاملا ولن أقبل بغير ذلك"، مؤكدا: "العدالة المطلقة ولن أتنازل عن ذلك".

بدء الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة مشروع قانون المالية الموحد