تطوير القاهرة التاريخية.. ما هي الحرف التي ستنقل خارجها وما مصيرها؟

كتب- محمد نصار:

قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، إنه توجد أنشطة داخل القاهرة التاريخية لا تصلح أن تكون في هذه المنطقة ذات القيمة التراثية، وهي ما سيتم نقلها خارج حدود المنطقة.

وأضاف صديق، لمصراوي، أن هذه المهن مثل السباكة والنجارة والحدادة والميكانيكا وسمكرية السيارات ولا يجوز أن تبقى داخل القاهرة التاريخية.

وتابع رئيس صندوق التنمية الحضرية: طيب هل أنا هطلع الناس دي وأسيبها تموت أو تتشرد؟. لأ.. بنبني 60 فدان على محور جيهان السادات سيكون عبارة عن مجمع ورش.

وواصل صديق: من كان لديه ورشة 5 أمتار في الحواري سيكون لديه ورشة 50 و60 مترا، واللي عنده مصنع سيحصل على واحد أكبر.