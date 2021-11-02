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"بما يرضي الله".. وكيل "خطة النواب" يشيد بقانون المالية العامة الموحد

12:15 م الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
"بما يرضي الله".. وكيل "خطة النواب" يشيد بقانون المالية العامة الموحد

النائب ياسر عمر

كتب- مصراوي:

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة نقلة نوعية في هذا القطاع.

جاء ذلك خلال موافقته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء على مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة.

وقال عمر إن هناك بعض الجهات والموظفين يعملون على التعجيز من هذا القانون ورفضه، مؤكدا أن اللجنة قامت بدور كبير من أجل مناقشة هذا القانون واستفادة من التجارب الدولية في هذا الشأن.

وأضاف أن وزارتي المالية والتخطيط ساهما "وبما يرضي الله" في نجاح مناقشة ووضع هذا القانون، مؤكدا أنه مؤمن بأهمية هذا القانون.

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لجنة الخطة مجلس النواب ياسر عمر قانون المالية العامة الموحد

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