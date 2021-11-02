متحدث الرئاسة ينشر "فيديو" لنشاط الرئيس السيسي في جلاسجو

كتب- يوسف عفيفي:

نشر السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، اليوم الثلاثاء، "فيديو" لنشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي في جلاسجو.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، التقى أمس، بعدد من المسئولين، وذلك بالتوازي مع انعقاد قمة الأمم المُتحدة لتغير المناخ في جلاسجو، حيث التقى الرئيس السيسي، برئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، كما التقى مع عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية في جلاسجو.