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خطة الترشيد.. الحكومة تحسم الجدل بشأن تراجع الإنفاق الحكومي على الصحة والتعليم

10:57 ص الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
خطة الترشيد.. الحكومة تحسم الجدل بشأن تراجع الإنفاق الحكومي على الصحة والتعليم

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

كتب- محمد نصار:

كذب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، صحة ما تم تداوله من أنباء بشأن تراجع الإنفاق الحكومي بشكل كبير على قطاعي الصحة والتعليم.

وقال المركز، في بيان، الثلاثاء، إنه تواصل مع وزارة المالية والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتراجع الإنفاق الحكومي على قطاعي الصحة والتعليم.

وشددت على أن هناك تطوراً كبيراً وزيادة ملحوظة في الإنفاق الحكومي على قطاعي الصحة والتعليم بشكل سنوي، حيث ارتفع حجم الإنفاق على قطاع الصحة بالموازنة العامة الجديدة 2021/2022، ليصل إلى 108.8 مليار جنيه، مقارنةً بـ 93.5 مليار جنيه في موازنة عام 2020/2021، و73.1 مليار جنيه في موازنة عام 2019/2020، و61.8 مليار جنيه في موازنة 2018/2019.

كما ارتفع حجم الإنفاق على قطاع التعليم بالموازنة العامة الجديدة 2021/2022، ليصل إلى 172.6 مليار جنيه، مقارنةً بـ 157.6 مليار جنيه في موازنة عام 2020/2021، و132 مليار جنيه في موازنة عام 2019/2020، و115.7 مليار جنيه في موازنة عام 2018/2019.

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المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الإنفاق الحكومي الحكومة وزارة المالية

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