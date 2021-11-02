خريجو الأزهر: ندوات تثقيفية ولقاءات ومحاضرات للقافلة الموفدة لجنوب سيناء

كتب - محمود مصطفى:

عقد أعضاء قافلة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف بمحافظة جنوب سيناء، لقاءات ومحاضرات وندوات تثقيفية، لطالبات كلية العلوم الأزهرية.

وأوضحت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، في بيان لها، الثلاثاء، أنه تم عقد محاضرات عن أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم وندوة عن دور المنظمة في مجابهة الفكر المتطرف.

وأشارت إلى أنه تم عقد لقاء مع ٣٠٠ طالب وطالبة من جامعة الأزهر، بحضور عميد كلية العلوم الأزهرية الدكتور نصر خضري تناول كيفية تأهيل الطلاب وصقلهم بأفكار الوسطية والاعتدال؛ ليكونوا قادرين على حمل رسالة الأزهر الشريف وتفنيد الفكر المتطرف لحماية المجتمع من مخاطر أفكارهم الخبيثة.

ولفتت إلى أنه تم فتح باب الحوار مع الطلاب والطالبات، ودار حوار حول عدد من الشبهات التي تم تفنيدها وللطلاب الأزهريين.

وفي نهاية اللقاء تم توزيع كتيبات تفنيد الفكر المتطرف الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف التي توضح موقف الإسلام من العمليات الانتحارية، وبيان عدة مفاهيم، مثل: مفهوم المواطنة، ومفهوم الخلافة، والدعوة إلى التسامح والوسطية والاعتدال.