عضو الأطباء تزور الطبيب المعتدى عليه بسوهاج

كتب - أحمد جمعة:

زارت الدكتورة إيمان سلامة، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء ومقرر اللجنة الاجتماعية، الطبيب الذي تم الاعتداء عليه بمستشفى سوهاج الجامعي.

ورافق سلامة خلال الزيارة كلا من الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، والدكتور أسامة رشاد عميد كلية طب سوهاج.

يذكر أن عددا من أسرة مريضة قاموا بالاعتداء على الطبيب أثناء أداء عمله بمستشفى سوهاج الجامعي وأحدثوا به إصابات و تلفيات بالمستشفى.

وقالت سلامة إن إدارتي الجامعة ومستشفى سوهاج الجامعي قامتا بتحرير بلاغ بصفتهما ضد المعتدين، ووجهوا لهم اتهامات بالتعدي على طبيب أثناء أداء عمله وإحداث تلفيات بالمستشفى إضافة إلى تعطيل سير العمل في منشأة حيوية مما يعرض حياة المرضى للخطر.

وذكرت سلامة في بيان اليوم، أن النيابة العامة المختصة قررت حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيق.

وأكدت سلامة على متابعة نقابة الأطباء لسير التحقيقات و وجهت الشكر لإدارتي جامعة سوهاج و كلية طب سوهاج على القيام بدورهما نحو حماية العاملين و تحرير المحضر عن المنشأة.