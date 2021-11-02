القوى العاملة: تعيين 1127 شاباً بينهم 14 من ذوي الهمم ببني سويف

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة بني سويف 1127 شاباً من مختلف المؤهلات، منهم 14 من ذوي القدرات.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" بشركات القطاع الخاص والاستثماري، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وبلغوا 4486 شاباً، فضلاً عن استخراج 1129 ترخيص مزاولة مزاولة الحرفة، و1324 شهادة قياس مستوى المهارة.

وقال الدكتور محمد أنور مدير المديرية، في تقريره للوزير، إنه خلال سبتمبر الماضي قامت المديرية بالتفتيش على 612 منشأة من خلال مكاتب تفتيش العمل بنظام الدوري النهاري والليلي والحملات، كما تم التفتيش على 231 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية، وأسفر عن تحرير 69 محضراً لمنشآت مخالفة للقانون.

وأضاف مدير المديرية، أنه تم صرف منح للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بإجمالي 29 ألف جنيه، بواقع 9 منحة مولود جديد بمبلغ 18 ألف جنيه، ومنحة وفاة أحد الأقارب بمبلغ 2000 جنيه، وصرف 3 منح زواج بمبلغ 9 آلاف جنيه.