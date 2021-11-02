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تغييرات بالتليفزيون.. وليد حسن رئيساً للقناة الأولى وأحمد مصطفى لـ "الثانية"

01:32 ص الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
تغييرات بالتليفزيون.. وليد حسن رئيساً للقناة الأولى وأحمد مصطفى لـ "الثانية"

وليد حسن وأحمد مصطفى

كتب مينا غالي

أجرى قطاع التليفزيون بالهيئة الوطنية للإعلام، عددًا من التغييرات المحدودة بشأن قيادات القنوات الرئيسية وهي الأولى والثانية.

وضمت الحركة تولي كبير المخرجين وليد حسن رئاسة القناة الأولى خلفا لخالد قابيل واختيار أحمد مصطفى لرئاسة القناة الثانية بدلا من محمود الصيفي وذلك في إطار سعي رئيس التليفزيون لضخ دماء جديدة في وريد حركة القيادات بالقطاع.

من جانبها عقدت نائلة فاروق اجتماعات مع رؤساء القنوات الجدد مؤكدة لهم وضعهم تحت الاختبار لحين إحداث تطوير حقيقي وملموس في القنوات مع منحهم كافة الصلاحيات في العمل علي ذلك مع ضرورة ضبط الشاشة والإداريات والماليات في كل محطة.

وليد حسن أحمد مصطفى الهيئة الوطنية للإعلام القناة الأولى القناة الثانية

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