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​​"باقي أيام على التطبيق".. منع دخول الموظفين مقار عملهم إلا بعد الحصول على لقاح كورونا

08:05 ص الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
​​"باقي أيام على التطبيق".. منع دخول الموظفين مقار عملهم إلا بعد الحصول على لقاح كورونا

لقاح كورونا

كتب- محمد نصار:

تبدأ مختلف الجهات والمصالح الحكومية منع دخول موظفيها غير الملقحين ضد فيروس كورونا المستجد إلى مقار عملهم بداية من 15 نوفمبر الجاري.

يأتي ذلك تطبيقًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، رقم 2750 لسنة 2021 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 19 أكتوبر الماضي.

وتضمن القرار: "حظر دخول العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الجهات والأجهزة التي لها موازنات خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات المساهمة التي تشرف على إدارة المرافق العامة، إلى مقار عملهم إلا بعد التأكد من الحصول على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من خلال الشهادة المعدة لهذا الغرض والتي تصدر من الجهة الإدارية المختصة أو تقديم شهادة في بداية أيام العمل من كل أسبوع بسلبية نتيجة تحليل PCR لم يمض على إجرائه أكثر من 3 أيام، بدء من 15 نوفمبر الجاري".

لقاح كورونا المصالح الحكومية فيروس كورونا مصطفى مدبولي

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