​بعد الإشادات بـ"النقل العالمي".. ماذا تغير في بث وإخراج بطولة الدوري المصري؟

كتب- مينا غالي:

نال نقل وإخراج مباريات بطولة الدوري العام المصري إشادات عالية بعد التصوير المختلف الذي ظهر لأول مرة في تاريخ البطولة، لاسيما وأن المباريات الكبرى للمنتخب الوطني كانت صاحبة نصيب الأسد من الاهتمام بالفنيات العالية، بينما اعتاد الجمهور على نقل البطولة المحلية بجودة وإمكانيات أقل.

وبدأ التغير الجذري يظهر هذا الموسم بعد الشراكة التي تمت بين الهيئة الوطنية للإعلام والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث وفّرت الهيئة إمكانيات عالية المستوى لنقل مباريات البطولة، فيما تعتبر الشركة صاحبة الحقوق الحصرية لنقل البطولة عبر قنواتها أون تايم سبورتس، والتي وفّرت لها تقنية الـHD.

وذكرت مصادر بالهيئة الوطنية للإعلام لمصراوي، أن الهيئة سعت مع بدء مباريات المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم، لتفعيل الشراكة مع الشركة المتحدة فيما يخص نقل وإخراج المباريات، بحيث تخرج بأفضل جودة ممكنة، وهو ما ظهر جليًا في مباراتي المنتخب الوطني اللتين أقيمتا في مصر وهما أمام أنجولا وليبيا، وبناءً عليه تم الاتفاق على استمرار مثل هذه الشراكة في بطولة الدوري المصري.

وأوضحت المصادر أن الهيئة استقدمت سيارة جديدة تعمل بتقنية 4k والتي تعد من أحدث التقنيات المعمول بها حاليًا على مستوى العالم، حيث يتم النقل معها بنحو 20 كاميرا سواء ثابتة أو متحركة كالدرون وواير كام، وهي التقنيات التي أُدخلت لأول مرة هذا الموسم، بالتزامن مع تشكيل رابطة الأندية التي تسعى للخروج بالبطولة بأفضل شكل هذا العام.

وأشارت المصادر بالهيئة إلى أن هذا النوع من المباريات ظهر هذا الموسم في مباراتي الأهلي والإسماعيلي في الأسبوع الأول، والزمالك وطلائع الجيش في الأسبوع الثاني، ما ظهر واضحًا في شكل المباراتين، موضحة أن باقي المباريات يتم نقلها على الأقل بـ10 إلى 14 كاميرا، وهو معدل لم يكن متوفرًا في المواسم الماضية.

وأكدت المصادر أن الهيئة والشركة المتحدة سيواصلان العمل بهذا الشكل طوال بطولة الدوري، خاصة وأنها تنقل صورة جيدة وإيجابية عن مصر أمام العالم، لاسيما مع عودة الجماهير للمدرجات، واعدة بنقل عالمي لمباراة القمة المقرر إقامتها الجمعة المقبلة بين فريقي الأهلي والزمالك في الأسبوع الثالث.