"طريق الكباش".. وزير الآثار يمنع مرور الدراجات النارية في السوق السياحية

(مصراوي):

تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الجمعة، مستجدات الأعمال والاستعدادات والتجهيزات النهائية الخاصة بالفعالية الكبري "الأقصر ...طريق الكباش" التي سيتم إقامتها بها خلال الأيام القليلة القادمة للترويج السياحي لها وإبراز مقوماتها السياحية والأثرية المتنوعة.

وتفقد الوزير السوق السياحي بالمدينة، للوقوف على أعمال التطوير الجارية به، وكذلك تفقد معبد الأقصر للوقوف علي آخر التجهيزات الخاصة بالفعالية.

كما التقى، خلال جولته بالسوق، بعدد من أصحاب البازارات السياحية والعاملين بها للإطمئنان على أحوالهم والاستماع لآرائهم ومطالبهم والمشكلات التي يواجهونها ومقترحاتهم لحلها منها شكواهم من مرور الموتوسيكلات داخل السوق مما يزعج المارة والزائرين والسائحين أثناء تجولهم ويؤثر على تجربتهم بالسوق وهو مما يعود بالسلب علي سمعة المقصد السياحي المصري، وعلي الفور قام الوزير بالإتصال والتواصل مع الجهات المعنية في إدارة المرور للقيام باللازم تجاه حل هذه المشكلة.

ومن جانبه، أوضح الوزير أن هذه الاحتفالية سوف تبرز وتلقى مزيد من الضوء على مقومات الأقصر السياحية والأثرية، إلى جانب ما تم بها من أعمال تطوير ورفع كفاءة للبنية التحتية وتطوير وتجميل الكورنيش والشوارع والميادين بها ومشروعات الترميم بها.