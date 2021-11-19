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حالة الطقس الآن.. السحب الممطرة والرعدية تتجدد فوق السواحل الشمالية

11:12 م الجمعة 19 نوفمبر 2021
حالة الطقس الآن.. السحب الممطرة والرعدية تتجدد فوق السواحل الشمالية

أرشيفية

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن السحب الرعدية الممطرة على الإسكندرية تتجدد مع استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الغربية (مطروح - سيدي عبدالرحمن) وشمال الدلتا (البحيرة).
وأضافت الهيئة أن تلك السحب الرعدية يصاحبها سقوط أمطار متوسطة، تكون غزيرة أحيانًا.
وتابعت: "من المتوقع أن تمتد السحب الرعدية لداخل لتشمل مناطق من وسط وجنوب الدلتا (الغربية والمنوفية) مع الوقت يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، ونشاط لرياح المصاحب للسحب".
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السحب الممطرة هيئة الأرصاد الجوية الأمطار درجة الحرارة الرياح

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