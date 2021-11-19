حالة الطقس الآن.. السحب الممطرة والرعدية تتجدد فوق السواحل الشمالية
11:12 م الجمعة 19 نوفمبر 2021
قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن السحب الرعدية الممطرة على الإسكندرية تتجدد مع استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الغربية (مطروح - سيدي عبدالرحمن) وشمال الدلتا (البحيرة).
وأضافت الهيئة أن تلك السحب الرعدية يصاحبها سقوط أمطار متوسطة، تكون غزيرة أحيانًا.
وتابعت: "من المتوقع أن تمتد السحب الرعدية لداخل لتشمل مناطق من وسط وجنوب الدلتا (الغربية والمنوفية) مع الوقت يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، ونشاط لرياح المصاحب للسحب".
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