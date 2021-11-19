رئيس "سياحة النواب" عن زيارة الأمير تشارلز: مهمة وتروج للسياحة المصرية

(مصراوي):

قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إن الزيارة التاريخية لولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، وزوجته دوقة كورنوال الأميرة كاميلا، للعديد من المناطق التاريخية والأثرية في مصر، التي كان أبرزها منطقة الأهرامات وأبو الهول وبيت الرزاز والأزهر الشريف، وحديثه عن مصر وتاريخها ودورها المحوري في الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، يروج للسياحة المصرية وثقل مصر سياحيًا وثقافيًا وسياسيًا، ورسالة للعالم بأن مصر بلد الأمن والأمان والاستقرار.

وأضافت رئيس لجنة السياحة بالنواب أن الزيارة مهمة للغاية وتشجع على جذب الوفود السياحية الأوروبية، وتلقي الضوء على مقاصد مصر السياحية وكنوزها الأثرية، والتي سيكون لها مردود إيجابي قوي في الترويج للسياحة المصرية عالميًا، وبالتالي ستتدفق السياحة الإنجليزية إلى مصر بعد هذه الزيارة والتي كانت تمثل 40% من السياحة الثقافية.

وقالت إن زيارة الأمير تشارلز وزوجته إلى المعالم السياحية المصرية جاءت في توقيت مهم مع بداية موسم السياحة الشتوية في مصر، وفي ظل التطورات والاكتشافات التي تشهدها المعالم السياحية المصرية، مثل تطوير طريق الكباش، وافتتاحه في حفل أسطوري عالمي ضخم، وافتتاح متحف الحضارة، وترقب العالم لافتتاح المتحف المصري الكبير.​