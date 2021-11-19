"رجالة مصر مبيناموش".. مستشار الوزراء ينشر صورًا لتنفيذ أبراج العلمين الجديدة

رئيس الإنجيلية يشهد الاحتفال بـ114 عامًا على تأسيس كنيسة العباسية

(مصراوي):

نشر هاني يونس، مستشار رئيس الوزراء، عددًا من الصور لأبراج العلمين الجديدة، التي يتم تنفيذها حاليًا على أحدث الطرازات العالمية.

وعلق يونس عبر حسابه الرسمي في "فيسبوك" :"الجو برد.. آه، الطقس صعب.. أيوة، لكن رجالة مصر في مدينة العلمين الجديدة مبيناموش، رجالة مصر معندهمش وقت يضيعوه، رجالة مصر معندهمش غير هدف واحد، نبني بلدنا ونعليها".