"رجالة مصر مبيناموش".. مستشار الوزراء ينشر صورًا لتنفيذ أبراج العلمين الجديدة
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(مصراوي):
نشر هاني يونس، مستشار رئيس الوزراء، عددًا من الصور لأبراج العلمين الجديدة، التي يتم تنفيذها حاليًا على أحدث الطرازات العالمية.
وعلق يونس عبر حسابه الرسمي في "فيسبوك" :"الجو برد.. آه، الطقس صعب.. أيوة، لكن رجالة مصر في مدينة العلمين الجديدة مبيناموش، رجالة مصر معندهمش وقت يضيعوه، رجالة مصر معندهمش غير هدف واحد، نبني بلدنا ونعليها".
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